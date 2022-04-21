Российский боксер Бетербиев может начать выступать за Канаду

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что не допустит российских боксеров до боев под своим промоушеном, при этом данные санкции, скорее всего обойдет чемпион в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев.

«Мы не будем организовывать бои в России, и никто из российских граждан не будет драться за титулы нашей организации. Что касается Бетербиева, то он находится в Канаде уже 15 лет, живёт в Канаде, у него канадский вид на жительство и канадская боксёрская лицензия», - приводит слова Сулеймана RT, ссылаясь на Reuters.

Бетербиев также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по боксу. В профессиональной карьере он провел 17 боев, в которых не потерпел поражений, завоевав не только пояс WBC, но и чемпионство в IBF.