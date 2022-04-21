Дрозд – о выступлении Бетербиева под флагом Канады: Он имеет на это право

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал информацию о желании российского боксера Артура Бетербиева выступать под флагом Канады.

В частности, он заявил, что уроженец Хасавюрта стал жертвой политических игр. По его словам, Бетербиев вынужден пойти на такой шаг, чтоб выступать в боях под эгидой Всемирного боксерского совета (WBC).

«Его победа для нас не будет менее ценной, если на его плечах не будет российского флага. Он имеет на это право. Выйдет ли он с флагом или без флага, мне сложно судить, но, мне кажется, это допустимо», – добавил Дрозд для «Чемпионата».

Напомним, Бетербиев владеет титулом WBC в полутяжелом весе. За всю карьеру он одержал 17 побед и не потерпел ни одного поражения.