Егор Мехонцев: Фьюри завершит карьеру? Для англичан слова - это просто слова

Олимпийский чемпион-2012 Егор Мехонцев прокомментировал слова британского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который заявил, что после боя с Диллианом Уайтом завершит карьеру.

«Фьюри закончит карьеру? Он что, сумасшедший? Или на гособеспечении находится? Если вы будете слушать то, что он говорит… Вы послушайте, что он говорил перед боем с Деонтеем Уайлдером. Для них что-то может решать, когда они что-то подписывают, а слова – это просто слова для англичан, представителей США.

Конечно, потом Фьюри будет ждать победителя боя Джошуа – Усик. А иначе зачем он нужен тогда? Кому интересен этот бой», – сказал Мехонцев «Чемпионату».

Британец Фьюри за свою карьеру провел 32 профессиональных боксерских поединка, в которых 31 раз побеждал и лишь раз бой завершился вничью. В то же время, его соперник, Диллиан Уайт 30 раз выходил на ринг и в 28 случаев побеждал соперников при двух поражениях.