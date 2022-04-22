Мехонцев считает, что у Уайта мало шансов победить Фьюри

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев оценил шансы британца Диллиана Уайта отобрать чемпионский пояс WBC у соотечественника Тайсона Фьюри.

«У Тайсона Фьюри голова не железная – если по ней попадёт такой здоровый атлет весом больше 100 кг, который годами отрабатывает свои пушечные удары, конечно, он ляжет. Но я думаю, что шансы у Уайта небольшие. Доля вероятности есть, что он может выиграть. Ему нужно рассчитывать на счастливый случай, потому что по всем параметрам он хуже. Фьюри техничнее, опытнее, разнообразнее», - приводит слова Мехонцева «Чемпионат».

Фьюри провел 32 поединка на профессиональном ринге, из которых выиграл 31 (22 нокаутом), еще один его бой завершился вничью. Чемпион WBC заявил, что в эти выходные он закончит свою карьеру.

Уайт одержал 28 побед и потерпел два поражения, последнее из которых ему нанес россиянин Александр Поветкин в 2020 году.