Трояновский назвал Фьюри фаворитом поединка с Уайтом

Российский боксер Эдуард Трояновский высказался по поводу поединка между британцами Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

Отметим, что бой за звание чемпиона WBC в тяжелом весе пройдет в ночь с 23 на 24 апреля на стадионе «Уэмбли». В данный момент поясом владеет Фьюри.

– Я считаю Фьюри фаворитом, думаю, что он победит. Если посмотреть бои Фьюри и Уайта, можно сказать, что Тайсон намного искуснее и опытнее. Уайт – большой и крепкий парень, не более того. А Фьюри может боксировать как первым, так и вторым номером, – цитирует Трояновского «Чемпионат».

Добавим, что 33-летний Фьюри провел 32 поединка на профессиональном ринге, в которых одержал 31 победу, еще один его бой завершился вничью. Чемпион WBC заявил, что в эти выходные он завершит свою карьеру.

Что касается Уайта, то 34-летний спортсмен одержал 28 побед и потерпел два поражения, последнее из которых ему нанес россиянин Александр Поветкин в 2020 году.