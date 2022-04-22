Костя Цзю: Если Фьюри, как обычно, расслабился, то Уайт может преподнести сюрпризы

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю дал свой прогноз на предстоящий титульный бой между британцами Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

«Я все-таки Фьюри считаю фаворитом, если он подготовился. Я не видел его состояния, не знаю, в какой форме находится Тайсон. Если расслабился, как это бывает, то Уайт может преподнести сюрпризы. А так, если оба подготовились к поединку и находятся в хорошей форме, то Фьюри все же имеет определенное преимущество», — приводит слова Кости Цзю «Газета.Ru».

Напомним, бой Фьюри и Уайта состоится 24 апреля и пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».

За всю карьеру на профессиональном ринге 33-летний Фьюри одержал 31 победу и свел один поединок вничью. У 34-летнего Уайта – 28 выигранных боев и два поражения, в том числе от россиянина Александра Поветкина.