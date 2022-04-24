ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде и защитил титул чемпиона мира WBC

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри в титульном бою взял верх над соотечественником Диллианом Уайтом.
24 апреля 2022 00:37

В Лондоне завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент на титул Диллиан Уайт.

Поединок, прошедший на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершился нокаутом в шестом раунде.

Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. Уайт проиграл третий бой в карьере при 28 победах.

Добавим, что после окончания поединка Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры, а также заявил о готовности провести «особенный бой» с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде и защитил титул чемпиона мира WBC
Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри в титульном бою взял верх над соотечественником Диллианом Уайтом.
24.04.2022 00:37
Бокс
Мужчина, избитый Тайсоном, отсидел два тюремных срока
Новые детали скандальной истории.
22.04.2022 23:14
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Костя Цзю: Если Фьюри, как обычно, расслабился, то Уайт может преподнести сюрпризы
Очный поединок состоится в ночь с 23 на 24 апреля.
22.04.2022 23:10
Бокс
автор: Александр Бойченко
Фьюри оказался тяжелее Уайта на пять кг
Поединок состоится в Лондоне.
22.04.2022 19:54
Бокс
автор: Артур Гичунцев
«Он бросил в него бутылку»: представитель Тайсона – об избиении боксером пьяного мужчины
Инцидент произошел на борту самолета.
22.04.2022 16:50
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Трояновский назвал Фьюри фаворитом поединка с Уайтом
Бой между боксерами пройдет в ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне.
22.04.2022 14:43
Бокс
автор: Владислав Корегин
Мехонцев считает, что у Уайта мало шансов победить Фьюри
Бой за звание чемпиона WBC в тяжелом весе пройдет в ночь с 23 на 24 апреля на стадионе «Уэмбли».
22.04.2022 13:55
Бокс
автор: Максим Скороходов
Егор Мехонцев: Фьюри завершит карьеру? Для англичан слова - это просто слова
В ближайшее время Фьюри проведет поединок с Уайтом.
22.04.2022 11:23
Бокс
автор: Александр Бойченко
Дрозд – о выступлении Бетербиева под флагом Канады: Он имеет на это право
Российский боксер вынужден пойти на такой шаг из-за санкций со стороны WBC.
21.04.2022 19:19
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Майк Тайсон избил пьяного мужчину на борту самолета (видео)
Боксер всячески пытался избежать конфликта.
21.04.2022 18:30
Бокс
автор: Артур Гичунцев
«Сочи» снова третий, «Уфа» снова вылетает, Агаларов снова забивает. Промежуточные итоги 26-го тура РПЛ
О самом интересном в субботних матчах Российской Премьер-Лиги.
«До этого Мампасси играл в Мариуполе, а это другой уровень…» Цорн — о новичках и перспективах «Локомотива»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы над «Нижним Новгородом» в 26-м туре РПЛ (2:1) ответил на актуальные вопросы о клубе.
Роналду забил 100 голов в АПЛ! И остался без Лиги чемпионов?
«МЮ», несмотря на очередной гол Роналду, проиграл важнейший матч «Арсеналу» (1:3) и с большой вероятностью останется без главного еврокубка на следующий сезон.
Новый супертренер или мода «а ля Плющенко»? Почему все бегут к Соколовской
Одна из самых талантливых фигуристок России Софья Самоделкина переходит от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской. Это не первое громкое пополнение за последние месяцы в группе тренера Марка Кондратюка и Александра Самарина.
Чужой среди чужих. История Жюля Лимбека — первого и самого странного легионера в нашем футболе
«Плеймейкер» рассказывает о том, как работал Жюль Лимбек — венгерский игрок и тренер, который в 30-х «поднимал с колен» футбол в СССР.
Цыганский Барон побьет Похитителя Тел. Расклад на супербой Фьюри — Уайт
В ночь на 24 апреля на легендарном «Уэмбли» в Лондоне чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри столкнется с обладателем временного пояса Диллианом Уайтом. «Плеймейкер» оценивает шансы соперников по грандиозному боксерскому поединку.
26-й тур РПЛ с дерби и матчем Карпина против «Спартака»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
23 - 25 апреля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать шестом туре.
Есть сотня! Как Капризов вписал свое имя в историю НХЛ (видео)
В матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:3) Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал три результативных передачи, первым в истории «Миннесоты» добравшись до отметки в сто набранных за сезон очков.
«Крылья у ЦСКА не опустятся». Капитан «Металлурга» — о разгроме армейцев в третьем матче финала Кубка Гагарина
Защитник и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал победу 4:0 над ЦСКА, которая позволила его команде повести 2-1 в финальной серии.
У Кошечкина — сухарь, у Лайпсика — дубль. Как «Магнитка» снова разбила ЦСКА
«Металлург» выиграл в Москве у армейцев третий матч финала Кубка Гагарина (4:0) и повел в серии 2-1.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика