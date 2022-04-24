Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде и защитил титул чемпиона мира WBC

В Лондоне завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент на титул Диллиан Уайт.

Поединок, прошедший на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершился нокаутом в шестом раунде.

Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. Уайт проиграл третий бой в карьере при 28 победах.

Добавим, что после окончания поединка Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры, а также заявил о готовности провести «особенный бой» с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.