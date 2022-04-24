Леннокс Льюис прокомментировал победу Фьюри в бою с Уайтом

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис высказался отреагировала на победу британца Тайсона Фьюри в бою с Диллианом Уайтом на боксерском вечере в Лондоне.

«Позвольте сказать, он всегда впечатлял меня. Для него это был отличный бой. Он выбросил два великолепных апперкота. Тайсон в основном тыкал его и присматривался к нему с разных углов», - приводит слова Льюиса BT Sport.

Поединок, прошедший на стадионе «Уэмбли», завершился нокаутом в шестом раунде. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й (23 нокаутом) при одной ничьей. Уайт проиграл третий бой в карьере при 28 победах (19 нокаутом).

Добавим, что после окончания поединка Фьюри объявил о завершении карьеры, а также сообщил о готовности провести «особенный бой» с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.