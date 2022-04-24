«Поздравляю! Цыганский король». Бекхэм отреагировала на победу Фьюри над Уайтом

Бывший игрок сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм отреагировала на победу британца Тайсона Фьюри в бою с Диллианом Уайтом на боксерском вечере в Лондоне.

«Поздравляю! Цыганский король», - написал Бекхэм в соцсети.

Поединок, прошедший на стадионе «Уэмбли», завершился нокаутом в шестом раунде. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й (23 нокаутом) при одной ничьей. Уайт проиграл третий бой в карьере при 28 победах (19 нокаутом).

Добавим, что после окончания поединка Фьюри объявил о завершении карьеры, а также сообщил о готовности провести «особенный бой» с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.