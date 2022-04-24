Цзю заявил, что был уверен в победе Фьюри над Уайтом

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над соотечественником Диллианом Уайтом в бою за титул чемпиона мира WBC в тяжелом весе.

«Не было сомнений в победе Фьюри. Хотя бокс такая штука, где все может быть. Можно ли назвать его легендой? Большое количество людей должно это сказать. Фьюри однозначно оставил след, остался непобежденным», - приводит слова Цзю «СЭ».

Поединок, прошедший на стадионе «Уэмбли», завершился нокаутом в шестом раунде. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й (23 нокаутом) при одной ничьей. Уайт проиграл третий бой в карьере при 28 победах (19 нокаутом).

Добавим, что после окончания поединка Фьюри объявил о завершении карьеры, а также сообщил о готовности провести «особенный бой» с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.