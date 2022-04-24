Григорий Дрозд: Фьюри оправдал все ожидания, победив Уайта

Чемпион мира Григорий Дрозд прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над соотечественником Диллианом Уайтом в бою за титул чемпиона мира WBC в тяжелом весе.

«Впечатляющим зрелищем был выход двух боксеров на середину огромной арены, это по-настоящему то, за что любят бокс. Все ожидания, которые были от Тайсона Фьюри, он оправдал», - приводит слова Дрозда «СЭ».

Поединок, прошедший на стадионе «Уэмбли», завершился нокаутом в шестом раунде. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й (23 нокаутом) при одной ничьей. Уайт проиграл третий бой в карьере при 28 победах (19 нокаутом).

Добавим, что после окончания поединка Фьюри объявил о завершении карьеры, а также сообщил о готовности провести «особенный бой» с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.