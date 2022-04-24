Тактаров объяснил, за счет чего Фьюри победил Уайта

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над соотечественником Диллианом Уайтом в бою за титул чемпиона мира WBC в тяжелом весе.

«Готовил этот апперкот достаточно долго, локти соперника были открыты как раз для этого апперкота весь бой. Тайсон один раз ударил и не промазал. Потому что, если бы он промазал, второго шанса могло бы уже не быть», - приводит слова Тактарова «Чемпионат».

Поединок, прошедший на стадионе «Уэмбли», завершился нокаутом в шестом раунде. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й (23 нокаутом) при одной ничьей. Уайт проиграл третий бой в карьере при 28 победах (19 нокаутом).

Добавим, что после окончания поединка Фьюри объявил о завершении карьеры, а также сообщил о готовности провести «особенный бой» с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.