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Супруга Фьюри заявила, что Тайсон вернется на ринг только ради Усика или Джошуа

Накануне британец победил Диллиана Уайта.
24 апреля 2022 12:16

Пэрис Фьюри, супруга чемпиона мира WBC Тайсон Фьюри, заявила, что ее муж может вернуться на ринг только ради объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира.Накануне Тайсон победил британца Диллиана Уайта на боксерском вечере в Лондоне.

«Сегодня он самый известный человек на планете. В глубине души я понимаю, что Тайсон вернется в бокс только ради объединительного боя», - приводит слова Пэрис BT Sport.

Напомним, что поединок между Фьюри и Уайтам, прошедший на стадионе «Уэмбли», завершился нокаутом в шестом раунде. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й (23 нокаутом) при одной ничьей. Уайт проиграл третий бой в карьере при 28 победах (19 нокаутом).

Добавим, что после окончания поединка Фьюри объявил о завершении карьеры, а также сообщил о готовности провести «особенный бой» с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.

источник: BT Sport
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