Стали известны окончательные гонорары Фьюри и Уайта после боя

Названы окончательные гонорары боксеров Диллиана Уайта и Тайсона Фьюри после их очного боя.

Поединок британцев состоялся в ночь на 24 апреля.

Как сообщает в своих соцсетях журналист Майкл Бенсон, окончательный гонорар Фьюри составил 33,6 миллионов долларов. Из них - бонус победителя в размере 4,1 млн. Уайту получит за бой 7,4 миллиона.

Напомним, что поединок завершился победой Фьюри нокаутом в шестом раунде. После этого Тайсон объявил о завершении карьеры. Он сообщил, что готов провести «особенный бой» с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.