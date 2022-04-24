Тайсон Фьюри признался, что сказал Диллиану Уайту после поединка за титул чемпиона мира

Британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри признался, что сказал соотечественнику Диллиану Уайту, после боя за титул чемпиона мира WBC в тяжелом весе.

«Я разговаривал с Диллианом после боя. Я его поцеловал и приобнял. Вот что я сказал ему: «Ты будешь чемпионом мира, Диллиан, но сегодня тебе пришлось встретиться с лучшим», - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Поединок, прошедший на стадионе «Уэмбли», завершился нокаутом в шестом раунде. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й (23 нокаутом) при одной ничьей. Уайт проиграл третий бой в карьере при 28 победах (19 нокаутом).

Добавим, что после окончания поединка Фьюри объявил о завершении карьеры, а также сообщил о готовности провести «особенный бой» с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.