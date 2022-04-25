Фьюри назвал Уайлдера вторым тяжеловесом в мире

Тайсон Фьюри заявил, что американец Деонтей Уайлдер может получить чемпионский пояс в тяжелом весе после завершения ирландцем карьеры.

«Он сравнялся с рекордом Мохаммеда Али по количеству защит, побил рекорд Виталия Кличко, и я считаю, что он всё ещё второй лучший тяжеловес в мире. Я верю, что он нокаутирует всех, кроме меня», - приводит слова Фьюри RT, ссылаясь на BoxingScene.

Фьюри объявил о завершении карьеры в ночь с 23 на 24 апреля после того, как нокаутировал британца Диллиана Уайта.

Уайлдер одержал 42 победы, потерпел два поражения, в том числе от Фьюри, первый бой с которым был объявлен ничейным.