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Фьюри назвал Уайлдера вторым тяжеловесом в мире

Деонтей единственный, кто имеет в своем активе непроигранный бой Тайсону Фьюри в профессионалах.
Фьюри назвал Уайлдера вторым тяжеловесом в мире
25 апреля 2022 17:44
автор: Максим Скороходов
автор фото: WBC

Тайсон Фьюри заявил, что американец Деонтей Уайлдер может получить чемпионский пояс в тяжелом весе после завершения ирландцем карьеры.

«Он сравнялся с рекордом Мохаммеда Али по количеству защит, побил рекорд Виталия Кличко, и я считаю, что он всё ещё второй лучший тяжеловес в мире. Я верю, что он нокаутирует всех, кроме меня», - приводит слова Фьюри RT, ссылаясь на BoxingScene.

Фьюри объявил о завершении карьеры в ночь с 23 на 24 апреля после того, как нокаутировал британца Диллиана Уайта.

Уайлдер одержал 42 победы, потерпел два поражения, в том числе от Фьюри, первый бой с которым был объявлен ничейным.

источник: «RT на русском»
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