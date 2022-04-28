Поветкин ответил на вопрос о фаворите в возможном бою между Фьюри и Усиком

Российский боксер и олимпийский чемпион Александр Поветкин поделился ожиданиями от возможного боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

— Кто был бы фаворитом в этом противостоянии?

— Шансы всегда есть у всех. Саша по-любому техничнее, а Фьюри нестандартный и очень неудобный боксер.

— Много разговоров про Фьюри, а что теперь будет с Диллианом Уайтом? Какие у него перспективы?

— Кто после Тайсона Фьюри будет королем супертяжелого веса?

— Надеюсь, Александр Усик, - приводит слова Поветкина «Комсомольская правда».

Напомним, после поединка с Диллианом Уайтом Фьюри объявил о завершении карьеры. Однако жена боксера не исключает вариант, при котором британец вернется на ринг ради боя с Усиком.