«Я готов и уверен, что выиграю». Блогер Джейк Пол бросив вызов Майку Тайсону

Известный блогер Джейк Пол заявил, что он хочет провести бой против легендарного Майка Тайсона.

«Было бы легендарно драться с Майком Тайсоном, - сказал Пол на YouTube-канале Boxing Social. - Бокс старой школы против новой. Наш бой мог продать три или даже четыре миллиона. Майк, если ты увидишь это, я хочу подраться с тобой. Я готов и уверен, что выиграю».

Напомним, в декабре прошлого года Джейк Пол вышел на боксерский ринг с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Блогер отправил в нокаут бойца в шестом раунде.