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«Я готов и уверен, что выиграю». Блогер Джейк Пол бросив вызов Майку Тайсону

Ранее Пол принимал участие в боксерских поединках.
28 апреля 2022 16:50
автор: Александр Бойченко

Известный блогер Джейк Пол заявил, что он хочет провести бой против легендарного Майка Тайсона.

«Было бы легендарно драться с Майком Тайсоном, - сказал Пол на YouTube-канале Boxing Social. - Бокс старой школы против новой. Наш бой мог продать три или даже четыре миллиона. Майк, если ты увидишь это, я хочу подраться с тобой. Я готов и уверен, что выиграю».

Напомним, в декабре прошлого года Джейк Пол вышел на боксерский ринг с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Блогер отправил в нокаут бойца в шестом раунде.

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«Я готов и уверен, что выиграю». Блогер Джейк Пол бросив вызов Майку Тайсону
Ранее Пол принимал участие в боксерских поединках.
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