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Промоутер Боб Арум: Бой Усик - Джошуа пройдет 25 июля

В первом бою победу одержал украинский боксер.
01 мая 2022 23:33
автор: Александр Бойченко

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы британского боксера Тайсона Фьюри, сообщил, что бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 25 июля.

«Бой пройдет 25 июля. Организация реванша Усика и Джошуа – это работа Эдди Хирна. Я уверен, это очень хороший поединок. Я уверен, что Эдди Хирн сможет организовать его там, где захочет.

Откровенно говоря, похоже, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа», - сказал Арум на YouTube канале FightHype.com.

Напомним, что 25 сентября по решению судей Усик победил Джошуа и стал новым обладателям чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO.

источник: Fighthype
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