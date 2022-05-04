Минеев - о поединке Исмаилова против Дуродолы в боксе: Он меня не впечатлил

Мастер спорта и чемпион AMC FNG в среднем весе Владимир Минеев признался, что его не впечатлил поединок Магомеда Исмаилова против Оланреваджу Дуродолы по правилам бокса.

«Интересен Мага в боксе? Да все интересно. Но люди, которые говорят о бое с Исмаиловым по правилам бокса — им разве его не жалко? Сколько уж можно-то?

По поводу «достойного» поединка Маги с Дуродолой — достойно для кого? Для человека, который вышел драться с 51-летним чуваком в 16-унцевых перчатках? При любом раскладе он бы не проиграл на своей площадке. Все говорят: «Вот, Мага победил…». Да, но меня он не впечатлил», — сказал Минеев Sport24.

Ранее Исмаилов оказался сильнее представителя Нигерии Оланреваджи Дуродолы в главном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой по правилам бокса продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей. Для 35-летнего Исмаилова это был дебютный поединок в профессиональном боксе