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Дрозд считает, что судьи не отдадут Биволу победу над Альварасом при равном поединке

Российский боксер обязан деклассировать мексиканца.
05 мая 2022 15:17
автор: Максим Скороходов

Экс-чемпион мира Григорий Дрозд уверен, что судьи не отдадут победу российскому боксеру Дмитрию Биволу, если он не будет явно сильнее мексиканца Сауля Альвареса.

«Похоже на то, что политическая составляющая может повлиять на принятие решения, если бой будет развиваться по очкам. Нужно деклассировать Альвареса и быть хозяином на ринге, тогда судьи Дмитрию победу могут отдать», - приводит слова Дрозда RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, что Бивол - чемпион WBA в полутяжелом весе, в профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения в 19 поединках.

Альварес - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, на его счету 57 побед, две ничьих и одно поражение.

На кону поединка, который пройдет 7 мая в Лас-Вегасе, будет стоять пояс Бивола.

источник: «RT на русском»
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