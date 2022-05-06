Бивол попросил Виталия Кличко не смешивать политику и спорт

Боксер Дмитрий Бивол нашел, что ответить мэру Киева Виталию Кличко, призвавшего WBA не допускать россиянина до защиты чемпионского титула в полутяжелом весе в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«На протяжении всей его карьеры я поддерживал его (Кличко – прим.). Мне нравилось, как он дрался. Я был рад, когда он побеждал. Но он спортсмен и должен знать, что политика и спорт — это разные вещи. Грустно, что он, спортсмен, смешивает спорт и политику», - приводит слова Бивола RT, ссылаясь на YouTube-канал iFL TV.

Напомним, что Бивол в профессиональной карьере не потерпел ни одного поражения в 19 поединках.

Альварес - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, на его счету 57 побед, две ничьих и одно поражение.

На кону поединка, который пройдет 7 мая в Лас-Вегасе, будет стоять только чемпионский пояс Бивола.