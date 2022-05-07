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Лебедев назвал Альвареса тяжелым соперником для Бивола

Бой между чемпионами пройдет в ночь с 7 на 8 мая.
07 мая 2022 10:39
автор: Максим Скороходов

Российский боксер Денис Лебедев поделился ожиданиями от поединка между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Такой шанс, наверное, бывает раз в жизни. Я, наверное, буду не одинок во мнении, что Альварес сейчас на своем пике, и для Димы - это тяжелый бой. Но, как говорят, тяжело, но преодолимо. представляющей интересы россиянина. Это бокс. Здесь всегда есть надежда на точное попадание. Насчет чувства «добить» - все в порядке, у Бивола оно работает. Но сначала нужно попасть. Альварес неплох в защите, в передвижении, в атаке, я даже не могу сказать, в чем он плох», - приводит слова Лебедева Allboxing.ru

На кону поединка, который пройдет в Лас-Вегасе, будет стоять только чемпионский пояс Бивола.

Напомним, что Бивол в профессиональной карьере не потерпел ни одного поражения в 19 поединках.

На счету Альвареса 57 побед, две ничьих и одно поражение.

источник: AllBoxing.ru
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