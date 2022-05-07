Бивол и Альварес прошли взвешивание перед боем

Российский боксер Дмитрий Бивол и его оппонент из Мексики Сауль Альварес прошли взвешивание перед боем за звание чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Россиянин оказался тяжелее, его вес составил 79,2 кг, тогда как мексиканец показал результат 79,1.

На кону поединка, который пройдет в Лас-Вегасе утром 8 мая по московскому времени, будет стоять чемпионский пояс Бивола. Россиянин в профессиональной карьере не потерпел ни одного поражения в 19 поединках.

Альварес - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, на его счету 57 побед, две ничьих и одно поражение.