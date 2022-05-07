Поветкин рассказал о своей переписке с Усиком

Российский боксер Александр Поветкин рассказал, о чем он недавно беседовал со своим коллегой по спорту украинцем Александром Усиком.

«Мы немного переписывались. У него свой настрой. Ничего плохого не могу про него сказать. Это его сторона. Я говорил: посмотри на Донбасс, на Луганск. Сколько детей там погибло. Ваших, украинских. Как медали с ветеранов срывали. Это нормально? Но то, что Украина — братский наш народ, я говорю до сих пор. С его супругой я вообще не говорил. С ней я никогда не общался и ничего плохого сказать не могу. Саша — сильный и хороший спортсмен. Ничего плохого про него сказать не могу», - приводит слова Поветкина News.ru.

25 июля Усик проведет реванш с британцем Энтони Джошуа. Ранее украинец отправился в Польшу для подготовки к бою.

Напомним, что 25 сентября по решению судей Усик победил Джошуа и стал новым обладателям чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO.