Бивол выйдет на бой с Альваресом без флага России и национальной символики

Российскому боксеру Дмитрию Биволу запретили выходить с флагом своей страны на поединок против представителя Мексики Сауля Альвареса.

Отметим, что бой между спортсменами за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пройдет в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе.

– Дмитрий Бивол выйдет на бой без флага России и национальной символики. Таковыми были условия, – приводит слова организаторов поединка ТАСС.

Напомним, что в своей профессиональной карьере 31-летний Бивол не потерпел ни одного поражения в 19 боях. Что касается Альвареса, то на счету 31-летнего мексиканца 57 побед, два ничейных результата и одно поражение.