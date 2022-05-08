Бивол защитил титул WBA Super, победив Альвареса

В Лас-Вегасе прошел вечер бокса, главным событием которого был бой Дмитрия Бивола против Сауля Альвареса.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей — 115-113, 115-113, 115-113. Для Бивола это была третья защита титула суперчемпиона мира по версии WBA Super.

Статистика 31-летнего Бивола в профессиональной карьере: 20 боев, 20 побед (11 — нокаутом). 31-летний Сауль Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 — нокаутом), потерпел 2 поражение, а еще два его поединка завершились вничью.