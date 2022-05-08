Промоутер Бивола уверен, что Альварес потребует реванша

Алексей Титов, агент российского боксера Дмитрия Бивола, уверен, что мексиканец Сауль Альварес будет просить реванша.

Напомним, что сегодня Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе.

«Что касается реванша, он прописан в контракте, но не прописаны его условия. Так что если Альварес захочет, то стороны начнут переговоры. Думаю, большие шансы, что реванш всё-таки состоится», - приводит слова Титова RT, ссылаясь на пресс-службу RCC Boxing Promotions.

Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 — нокаутом), потерпел 2 поражение, а еще два его поединка завершились вничью.