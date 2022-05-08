Головкин поздравил Бивола с победой над Альваресом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил россиянина Дмитрия Бивола с победой над Саулем Альваресом.

Напомним, что сегодня Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе.

«Поздравляем с победой. Это было солидно. Так держать!» — написал Головкин в своей социальной сети.

Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 - нокаутом), потерпел 2 поражение, а еще два его поединка завершились вничью.