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Головкин поздравил Бивола с победой над Альваресом

Россиянин защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе.
08 мая 2022 11:26

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил россиянина Дмитрия Бивола с победой над Саулем Альваресом.

Напомним, что сегодня Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе.

«Поздравляем с победой. Это было солидно. Так держать!» — написал Головкин в своей социальной сети.

Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 - нокаутом), потерпел 2 поражение, а еще два его поединка завершились вничью.

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