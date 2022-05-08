Дрозд заявил, что Бивол выглядел мощнее Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд рассказал, за счет чего россиянин Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса.

«Мы знали, что технический арсенал и школа у Бивола очень высокая. Он проявил железную дисциплину и не отошёл от тактического плана, выглядел крупнее, мощнее и мастеровитее», - цитирует Дрозда RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 — нокаутом), потерпел 2 поражение, а еще два его поединка завершились вничью.