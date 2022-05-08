Немков назвал победу Бивола над Альваресом важной для российского бокса

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Bellator Вадим Немков высоко оценил победу своего соотечественника Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Ничего не удалось сделать Альваресу! Вторая победа Бивола при реванше? Конечно, россиянин сможет сделать то же самое, переиграть по всем параметрам. Вообще это очень важная победа для российского бокса. Бивол выиграл у одного из самых сильных бойцов в мире. Важная победа! Это очень хорошо», - приводит слова Немкова «Чемпионат».

Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 — нокаутом), потерпел 2 поражение, а еще два его поединка завершились вничью.