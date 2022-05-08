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В Федерации бокса России прокомментировали победу Бивола над Альваресом

Дмитрий одолел абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
08 мая 2022 14:42

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко высоко оценила победу своего соотечественника Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Дмитрий Бивол - гордость российского бокса, все наше боксерское сообщество поздравляет нашего титулованного спортсмена с этим успехом», - приводит слова Кириенко сайт Федерации бокса России.

Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 - нокаутом), потерпел 2 поражение, а еще два его поединка завершились вничью.

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