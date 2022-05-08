Мейвезер выиграл 52,5 тысячи долларов, поставив на победу Бивола над Альваресом

Флойд Мейвезер-младший заявил, что выиграл 52,5 тысячи долларов, поставив на победу Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом. По словам Мейвезера, он поставил на Бивола 10 тысяч долларов примерно за семь часов до начала боя.

«Легкие деньги», - написал Мейвезер в соцсетях.

Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 - нокаутом), потерпел 2 поражение, а еще два его поединка завершились вничью.