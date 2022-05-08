Александр Емельяненко готов провести реванш с Михаилом Кокляевым

Российский боец ММА Александр Емельяненко ответил на вопрос о том, заинтересован ли он в проведении реванша со своим соотечественником Михаилом Кокляевым.

Отметим, что первый бой между спортсменами по правилам бокса, который состоялся в ноябре 2019 года, завершился победой Емельяненко в первом раунде.

– Готов драться с Кокляевым! Он пропустит между кулаков, отправлю его в нокаут. Кокляев в очередной раз пролетит над гнездом кукушки! – приводит слова Емельяненко «Чемпионат».

Добавим, что в последний раз Емельяненко выходил на ринг в феврале этого года. 40-летний россиянин проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США Джеффом Монсоном. В данном бою судьи отдали победу Александру.