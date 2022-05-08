Герман Титов: Если сам Канело захочет, то реванш будут обсуждать

После победы Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов дал комментарий по поводу реванша с мексиканцем и объединительных боев в полутяжелом весе.

«Что касается реванша, он прописан в контракте. Но не прописаны его условия. Так что если Канело захочет, то стороны начнут переговоры. Думаю, большие шансы, что реванш все-таки случится.

По ходу боя могу сказать, что я сразу всем говорил, что так будет. Я чувствовал, что все пройдет именно так и будет победа.

Увидеть титульный бой Дмитрия в России? Все зависит от мировой ситуации. Если Бетербиев пройдет Смита, то, конечно, их объединительный поединок должен состояться в России. В конце этого года или начале следующего — было бы очень хорошо».

Напомним, в очной встрече Дмитрий Бивол одержал победу над Саулем Альваресом единогласным решением судей. Эта победа стала восьмой защитой титула чемпиона мира WBA для Дмитрия.