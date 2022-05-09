Майк Тайсон считает, что Альварес должен был эффективнее использовать силовой джеб в бою с Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон объяснил причины поражения мексиканца Сауля «Канело» Альвареса от представителя России Дмитрия Бивола.

Напомним, что в ночь на 8 мая россиянин победил своего соперника единогласным решением судей – 115-113, 115-113, 115-113.

– Если бы Канело удалось эффективно использовать свой силовой джеб, то соперник не смог бы к нему подойти. Бивол стал более агрессивным и смелым, поскольку не переживал за джеб Альвареса. Когда Канело выбрасывает джеб, он не нуждается в защите, – сказал Тайсон на видео, которое он опубликовал в своих соцсетях.

Напомним, что Бивол одержал 20 победу (11 – нокаутом) в 20 поединках в своей карьере и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 – нокаутом), потерпев два поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.