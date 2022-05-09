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Эдди Хирн: Бивол показал фантастическое выступление в бою с Альваресом

Россиянин победил своего соперника единогласным решением судей.
09 мая 2022 17:55

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о победе российского боксера Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, что в ночь на 8 мая россиянин победил своего соперника единогласным решением судей – 115-113, 115-113, 115-113.

«После такого выступления Дмитрия, давайте не будем искать оправдания поражению Сауля, а вместо этого отдадим должное Биволу, который показал фантастическое выступление», - приводит слова Хирна Seconds Out.

Напомним, что Бивол одержал 20 победу (11 – нокаутом) в 20 поединках в своей карьере и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 – нокаутом), потерпев два поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.

источник: SecondsOut
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