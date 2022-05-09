Валуев считает, что у Альвареса не получилось вымотать Бивола

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев рассказал, в чем не удался план мексиканца Сауля Альвареса в поединке с россиянином Дмитрием Биволом.

Напомним, что Бивол одержал победу по единогласному решению судей и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелой весовой категории.

«Дмитрий обезоружил своего соперника. Канело готовился переводить бой в поздние раунды, ожидая, что у Дмитрия подсядут буксы, а они не подсели. Потому что он очень дисциплинированный боксер, с четко выверенной дистанцией, с расчетом. Я думаю, что они понимали прекрасно, что Канело выносливый, будет уводить туда, тем более и ростом он меньше. Но у Канело этот трюк не прошел», - приводит слова Валуева Sport24.ru.

Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 - нокаутом), потерпел 2 поражение, а еще два его поединка завершились вничью.