Отец Бивола считает, что Альварес никогда не пойдет на реванш с его сыном

Юрий Бивол, отец российского боксера Дмитрия Бивола, рассказал, за счет чего сыну удалось победить мексиканца Сауля Альвареса, а также заявил, что не верит в вероятность реванша.

Напомним, что в ночь на 8 мая россиянин победил своего соперника единогласным решением судей – 115-113, 115-113, 115-113.

«Боем доволен, план сработал. Слабые стороны Альвареса мы просекли, еще когда он с Плантом и Смитом боксировал. Альварес никогда не пойдет на матч-реванш, не верю, что будет второй бой. Альварес - неглупый парень», - приводит слова Юрия «Матч ТВ».

Напомним, что Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках в своей карьере и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 – нокаутом), потерпев два поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.