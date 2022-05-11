Бивол - о поединке с Альваресом: Я победил Короля бокса

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол высказался по поводу своей победы в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

В ночь на 8 мая россиянин победил своего соперника единогласным решением судей – 115-113, 115-113, 115-113.

«Каждая победа важна. Но просто когда против тебя выходит король, лучший вне зависимости от весовых категорий, тебе нужно настроиться. Все болельщики против тебя», - приводит слова Бивола «Бокс ТВ».

Напомним, что Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках в своей карьере и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 – нокаутом), потерпев два поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.