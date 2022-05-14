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Сергей Ковалев: Если бы Канело дал мне месяц отдыха, то я бы победил

14 мая 2022 09:26

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев вспомнил бой с Саулем Альваресом в 2019 году, где он проиграл нокаутом в 11-м раунде и потерял титул WBO.

«Если бы Канело дал мне месяц отдыха после моего предыдущего боя, который я провел в августе 2019 года, то результат был бы таким же, как в его поединке с Биволом. Мне необходимо было время не для подготовки, а для отдыха. Я отдохнул пять дней, перешел с российского на американское время и начал тренировочный лагерь перед боем с Канело. Это были безумные девять недель между поединками», — приводит слова Ковалева Curran Bhatia.

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