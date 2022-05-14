Кремлев сообщил о планах Международной ассоциации бокса после своего переизбрания на пост президента

Международная ассоциация бокса (IBA) продолжит открывать боксерские академии на всех континентах, об этом заявил президент организации россиянин Умар Кремлев на пресс-конференции после своего избрания на новый срок. Внеочередной конгресс ассоциации прошел в Стамбуле.

«Благодарю вас за доверие, только вместе мы можем развивать бокс. Мы планируем делать все для комфорта боксеров, тренеров и национальных ассоциаций. В частности, хотим продолжить открывать боксерские академии на всех континентах», — сказал Кремлев.