Ковалев одержал победу над Пулевым из Болгарии единогласным решением судей

Российский боксер Сергей Ковалев провел поединок с представителем Болгарии Тервелом Пулевым в ночь на 15 мая в Инглвуде (США, штат Калифорния).
Отметим, что бой, проходивший в весовой категории до 90,76 кг, продлился все 10 раундов. Судьи отдали единогласную победу россиянину.
Таким образом, 39-летний Ковалев выиграл свой 35-й поединок в карьере при четырех поражениях и одном ничейном результате. Что касается Пулева, то 39-летний спортсмен впервые проиграл на профессиональном ринге. Также на счету болгарина 16 побед.
источник: «Советский спорт»