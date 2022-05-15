Ковалев после победы над Пулевым заявил, что готов проводить поединки каждые три-четыре месяца

Российский боксер Сергей Ковалев поделился эмоциями от своей победы в поединке с болгарином Тервелом Пулевым.

Отметим, что бой прошел в ночь на 15 мая в Инглвуде (США, штат Калифорния). Поединок продлился все 10 раундов – судьи отдали единогласную победу россиянину.

Россиянин успешно вернулся на ринг после перерыва, длившегося 2,5 года.

– Конечно, я переживал о том, в каком ключе пройдет поединок. У меня была большая пауза в карьере – организму такой простой не пошел на пользу. Теперь я хочу проводить бои каждые три-четыре месяца. Думаю, что уровень моего следующего поединка не будет сильно выше. Поэтому я буду готов к бою, только дайте мне возможность принять в нем участие, – сказал Ковалев после поединка.

Добавим, что Ковалев выиграл свой 35-й поединок в карьере при четырех поражениях и одном ничейном результате. До победы над Пулевым 39-летний спортсмен в последний раз выходил на ринг в ноябре 2019 года. Тогда он уступил мексиканцу Саулю Альваресу и утратил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.