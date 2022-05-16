Дацик сделал прогноз на бой против Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик высказался о поединке против соотечественника Александра Емельяненко.

В частности, он выразил надежду, что скандальный тяжеловес серьезно подготовится к их противостоянию. Кроме того, «Рыжий Тарзан» подчеркнул, что их бой не дойдет до поздних раундов.

«Этот бой покажет, что лучше: техника бокса или техника колхозного бокса из деревни. Саша тоже ударник, насколько я помню, все свои бои в борьбе в последний раз он проиграл, его стезя бокс. С учетом накала эмоций и агрессии с обоих сторон, думаю, пойдет лютый размен и этот бой закончится в первом-втором раунде», – добавил Дацик для «РБК-Спорт».

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик подерутся на боксерском ринге. Бой планируют организовать в сентябре 2022 года.