Поветкин обратился к Ковалеву после победы над Тервелом Пулевым

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин оставил запись в соцсети, посвященную россиянину Сергею Ковалеву.
Напомним, в крайнем поединке отечественный боксер победил по решению судей представителя Болгарии Тервела Пулева. Встреча прошла 15 мая в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).
«С победой, Сергей», – написал Поветкин в социальной сети.
Ранее сообщалось, что за бой против Пулева Ковалев получил 500 тысяч долларов. Одолев болгарина, уроженец Челябинской области выиграл 35-й поединок в карьере. Также на его счету четыре поражения.
источник: «Советский спорт»