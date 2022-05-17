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Поветкин обратился к Ковалеву после победы над Тервелом Пулевым

Россиянин выиграл поединок единогласным решением судей.
17 мая 2022 19:54
автор: Артур Гичунцев

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин оставил запись в соцсети, посвященную россиянину Сергею Ковалеву.

Напомним, в крайнем поединке отечественный боксер победил по решению судей представителя Болгарии Тервела Пулева. Встреча прошла 15 мая в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).

«С победой, Сергей», – написал Поветкин в социальной сети.

Ранее сообщалось, что за бой против Пулева Ковалев получил 500 тысяч долларов. Одолев болгарина, уроженец Челябинской области выиграл 35-й поединок в карьере. Также на его счету четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
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