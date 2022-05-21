Энтони Джошуа: Думаю, что Фьюри вернется, если получит предложение о правильном поединке

Бывший чемпион мира в тяжелом весе из Великобритании Энтони Джошуа считает, что Тайсон Фьюри еще вернется в профессиональный бокс, несмотря на заявление о завершении карьеры.

«Если Фьюри прервет свою пенсию и выполнит джентльменское соглашение, можно будет заработать много денег. Эти деньги могли бы помочь многим людям. Выход на пенсию не означает, что вы лежите на пляже, щелкая пальцами и попивая пиво. Я думаю, что он может вернуться, если получит предложение на правильный бой», - цитирует Энтони Джошуа Mirror.

Напомним, после поединка с Диллианом Уайтом Фьюри объявил о завершении карьеры. Однако жена боксера не исключает вариант, при котором британец вернется на ринг ради боя с победителем противостояния Джошуа-Усик.