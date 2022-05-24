Третий поединок между Альваресом и Головкиным состоится 17 сентября

Стало известно о том, когда пройдет третий поединок между мексиканским боксером Саулем Альваресом и представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

Как сообщает Matchroom Boxing, очный бой спортсменов запланирован на 17 сентября. При этом место проведения поединка пока неизвестно.

Напомним, что ранее Альварес и Головкин провели между собой два поединка. Первый состоялся осенью 2017 года – судьи зафиксировали ничейный результат. Спустя год 31-летний мексиканец победил своего соперника раздельным решением.

Добавим, что в своей карьере Альварес одержал 57 побед и потерпел два поражения. Еще два его поединка завершились вничью. На счету Головкина 42 победы, одна ничья и одно поражение.