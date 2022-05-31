Джошуа Буатси из Великобритании может стать следующим соперником Дмитрия Бивола

Промоутер Эдди Хирн сообщил о том, с кем может провести свой следующий поединок российский боксер Дмитрий Бивол.

Напомним, что 7 мая 31-летний спортсмен защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе, победив мексиканца Сауля Альвареса.

– Если Бивол будет проводить добровольную защиту титула, то, наиболее вероятно, против Буатси в сентябре или октябре. Команда Буатси горит желанием подписать контракт на этот поединок, – цитирует Хирна RT, ссылаясь на IFL TV.

Добави, что Бивол еще не потерпел ни одного поражения в своей профессиональной карьере, одержав 20 побед. Что касается Буатси, то на счету 29-летнего спортсмена 16 побед и ни одного поражения.