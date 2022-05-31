ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Джошуа Буатси из Великобритании может стать следующим соперником Дмитрия Бивола

Бой запланирован на сентябрь-октябрь 2022 года.
31 мая 2022 09:32
автор: Владислав Корегин

Промоутер Эдди Хирн сообщил о том, с кем может провести свой следующий поединок российский боксер Дмитрий Бивол.

Напомним, что 7 мая 31-летний спортсмен защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе, победив мексиканца Сауля Альвареса.

– Если Бивол будет проводить добровольную защиту титула, то, наиболее вероятно, против Буатси в сентябре или октябре. Команда Буатси горит желанием подписать контракт на этот поединок, – цитирует Хирна RT, ссылаясь на IFL TV.

Добави, что Бивол еще не потерпел ни одного поражения в своей профессиональной карьере, одержав 20 побед. Что касается Буатси, то на счету 29-летнего спортсмена 16 побед и ни одного поражения.

источник: «RT на русском»
Это интересно:
Джошуа Буатси из Великобритании может стать следующим соперником Дмитрия Бивола
Бой запланирован на сентябрь-октябрь 2022 года.
31.05.2022 09:32
Бокс
автор: Владислав Корегин
Дэвис успешно защитил титул WBA в легком весе, победив Ромеро техническим нокаутом в шестом раунде
Американец не потерпел ни одного поражения в карьере.
29.05.2022 08:59
Бокс
автор: Владислав Корегин
Бой Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина отменен по вине организаторов
Бой Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина отменен по вине организаторов
26.05.2022 17:04
Бокс
Третий поединок между Альваресом и Головкиным состоится 17 сентября
Первый поединок боксеров завершился вничью, а во втором победу одержал мексиканец.
24.05.2022 20:00
Бокс
автор: Владислав Корегин
Энтони Джошуа: Думаю, что Фьюри вернется, если получит предложение о правильном поединке
Ранее британец объявил о завершении карьеры.
21.05.2022 21:08
Бокс
автор: Александр Бойченко
Поветкин обратился к Ковалеву после победы над Тервелом Пулевым
Россиянин выиграл поединок единогласным решением судей.
17.05.2022 19:54
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Дацик сделал прогноз на бой против Емельяненко
Тяжеловес уверен, что поединок завершится нокаутом.
16.05.2022 18:21
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Ковалев заработал 500 тысяч долларов за победу над Тервелом Пулевым
Россиянин выиграл прошедший поединок единогласным решением судей.
15.05.2022 15:18
Бокс
автор: Владислав Корегин
Ковалев после победы над Пулевым заявил, что готов проводить поединки каждые три-четыре месяца
Ранее россиянин не выходил на ринг на протяжении 2,5 лет.
15.05.2022 10:25
Бокс
автор: Владислав Корегин
Ковалев одержал победу над Пулевым из Болгарии единогласным решением судей
Россиянин успешно вернулся на ринг после перерыва, длившегося 2,5 года.
15.05.2022 09:38
Бокс
автор: Владислав Корегин
Ждем великую дуэль Василевский — Шестеркин! Как русский вратарь вывел «рейнджеров» в полуфинал Кубка Стэнли (видео)
В седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уверенно переиграл «Каролину» (6:2) благодаря сделавшему 37 сэйвов Игорю Шестеркину и теперь сыграет в полуфинале Кубка Стэнли с «Тампой».
Тренера-расиста от волейбола Россия забанила на два года. Теперь по Воронкову плачет Турция?
Всероссийская федерация волейбола наконец-то определилась с наказанием для наставника женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.
«Готов пройти проверку на полиграфе. Никуда из РПЛ не ухожу». Ашот Хачатурянц — о себе и лиге
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц после общего собрания лиги подвел итоги минувшего сезона и заглянул в будущий.
От Сафонова до Кассьерры, с запасным Соболевым и тренером Федотовым. Символическая сборная сезона-2021/22
«Плеймейкер» составил свой вариант сборной лучших игроков российского футбольного сезона с учетом матчей РПЛ, Кубка России и еврокубков. Спойлер: Артем Дзюба не попал даже в запас.
Финал Кубка — как ветер перемен. Надо сделать футбол в РПЛ таким же
Сезон в российском футболе завершился очень ярко: финал Кубка страны напомнил о давно забытых эмоциях, когда на игре бушуют полные «Лужники», перед матчем народ ищет лишние билетики, а сам антураж встречи вызывает ощущение праздника.
Тренер нашего детства. Как Олег Романцев дал России футбол, который ей нравился
Воскресная победа «Спартака» в Кубке России стала первой с 2003 года. Предыдущая была одержана еще при Олеге Романцеве – самом успешном тренере красно-белого клуба. Его портретом мы продолжаем цикл статей, приуроченный к 30-летию российского спорта.
Андрей Червиченко: Ваноли считал Бакаева эгоистом? Хм. Зелимхан впишется в игру «Зенита»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о победе красно-белых в финале Кубка России и уходе из команды Зелимхана Бакаева.
«Кому еще вручать «Золотой мяч», если не Бензема?» Ведущий «Матч ТВ» — об итогах футбольного сезона
Ведущий «Матч ТВ» Алексей Кочетков поделился с «Плеймейкером» мнением о том, кто был лучшим в завершившемся европейском футбольном сезоне.
Финны — чемпионы, Филппула — в «Золотом клубе», Канада — в бешенстве. Как шведские судьи испортили финал ЧМХ-2022
В решающем матче чемпиона мира в Тампере сборная Финляндии в овертайме победила канадцев (4:3) и оформила дубль, добавив это золото к триумфу на Олимпиаде в Пекине.
«Старались сыграть как «Реал»!» Джикия — о том, как «Спартак» спустя 19 лет завоевал Кубок России
Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после финала Кубка России против «Динамо» (2:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика