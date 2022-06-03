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18-летний боксер умер после того, как его самочувствие ухудшилось во время церемонии награждения

Врачи шесть боролись за спортсмена.
03 июня 2022 18:08
автор: Максим Скороходов

Умер российский боксер Ибрахим Хасанов, сообщает Федерация бокса Челябинской области.

«Федерация бокса Челябинской области приносит соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня боксера Хасанова Ибрахима. Семье боксера со стороны боксерской общественности будет оказана необходимая поддержка и помощь», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Хасанов был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо во время церемонии награждения.

Отмечается, что врачи шесть дней боролись за жизнь 18-летнего спортсмена.

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